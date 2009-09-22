Впервые Гендиректором ЮНЕСКО избрана женщина

Генеральным директором Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) избрана Ирина Бокова, посол Болгарии во Франции и постоянный представитель Болгарии при ЮНЕСКО. Выпускница Московского государственного института международных отношений (МГИМО) И.Бокова поступила на работу в МИД Болгарии в 1976 г. Работала в отделе по ядерному разоружению. С 1996-го по 1997-й была главой Министерства.

Голосование состоялось в Париже вечером 22 сентября, сообщает AFP. Ирина Бокова станет первой женщиной, возглавившей ЮНЕСКО с момента создания организации.

Члены исполнительного совета ЮНЕСКО определились с новым руководителем организации лишь в пятом туре, поскольку в предыдущих турах никто из кандидатов не смог набрать необходимый для победы минимум в 30 голосов. Всего в голосовании участвовали 58 членов совета.

Основными претендентами на этот пост были Ирина Бокова и представитель Египта Фарук Хосни. В четвертом туре голоса избирателей, напомним, разделились поровну - Бокова и Хосни получили по 29 голосов. В пятом туре, состоявшемся 22 сентября, за Бокову проголосовал 31 член совета, за Хосни - 27.

Теперь, напоминает РИА Новости, кандидатура Боковой должна быть утверждена на Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая пройдет с 6 по 23 октября 2009 года. Планируется, что Бокова будет утверждена на пост главы организации 15 октября.

Нынешним главой ЮНЕСКО является представитель Японии Коитиро Мацуура, занимающий этот пост с 1999 года. Полномочия Мацууры истекают в ноябре 2009 года.

Лента.ру