Впервые Гендиректором ЮНЕСКО избрана женщина
Ирина Бокова работала в МИД Болгарии
|Ирина Бокова
Голосование состоялось в Париже вечером 22 сентября, сообщает AFP. Ирина Бокова станет первой женщиной, возглавившей ЮНЕСКО с момента создания организации.
Члены исполнительного совета ЮНЕСКО определились с новым руководителем организации лишь в пятом туре, поскольку в предыдущих турах никто из кандидатов не смог набрать необходимый для победы минимум в 30 голосов. Всего в голосовании участвовали 58 членов совета.
Основными претендентами на этот пост были Ирина Бокова и представитель Египта Фарук Хосни. В четвертом туре голоса избирателей, напомним, разделились поровну - Бокова и Хосни получили по 29 голосов. В пятом туре, состоявшемся 22 сентября, за Бокову проголосовал 31 член совета, за Хосни - 27.
Теперь, напоминает РИА Новости, кандидатура Боковой должна быть утверждена на Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая пройдет с 6 по 23 октября 2009 года. Планируется, что Бокова будет утверждена на пост главы организации 15 октября.
Нынешним главой ЮНЕСКО является представитель Японии Коитиро Мацуура, занимающий этот пост с 1999 года. Полномочия Мацууры истекают в ноябре 2009 года.