Лукашенко впервые за 12 лет принимают в Литве

Белоруссия не намерена выбирать между Европой и Россией, заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Белорусско-литовском международном экономическом форуме в Вильнюсе.

"Белоруссии пытаются навязать некий выбор между Европой, например, и Россией, утверждая о несовместимости этих двух векторов. Считаю такую постановку вопроса неверной. Наша принципиальнейшая позиция - быть связующим мостом между Востоком и Западом", - сказал Лукашенко.

Он также подчеркнул, что для этого у Белоруссии есть все условия, как географические, так и культурные, экономические и даже политические.

"Беларусь - это государство, имеющее географически, исторически, культурно и экономически обусловленные чрезвычайные политические отношения с нашим восточным соседом - Россией. С братской нашей, союзной Россией. Почему мы должны от этого отказываться? Кому от этого будет лучше?" - приводит его слова РИА "Новости".

Белорусский лидер впервые за 12 лет прибыл в Вильнюс для встречи с президентом Литвы Далей Грибаускайте и участия в открытии белорусско-литовского экономического форума "Беларусь и Балтийские страны: новые возможности сотрудничества" и выставки Belarus Expo 2009.

Литовская неправительственная организация "Молодые консерваторы" совместно с оппозиционным белорусским движением "Молодые демократы" проводят митинг перед президентским дворцом. Визит Лукашенко проходит в день 10-летия со дня пропажи без вести лидера белорусской оппозиции Виктор Гончара и его соратника Анатолия Красовского.

"Печально, что встреча двух президентов проходит именно в этот день ", - сказал РИА Новости представитель "Молодых демократов" Денис Небец.