Как подсчитать бюрократию в градусах

Власти Франции придумали весьма оригинальный способ для борьбы с бюрократией, пишет британская газета Telegraph. Отныне деятельность всевозможных ведомств будет оцениваться по так называемому "индексу Кафки".

Индекс Кафки представляет из себя обычную шкалу от одного до 100. По ней будет измеряться количество препятствий, с которыми сталкиваются простые граждане при обращении в те или иные ведомства. При этом за преграды будут считаться как заполнения необходимых форм, так и, например, отправка факса или звонок в организацию.

Название индекса отсылает к роману Франца Кафки "Процесс", в котором описывается борьба человека против бессмысленной бюрократической машины.

Как заявил представитель правительства республики, индекс Кафки должен стать своеобразным, но достаточно объективным индикатором полезности и быстроты деятельности чиновников.

Правительство обещает регулярно составлять на основе индекса Кафки "хит-парады" французских министерств и прочих министерств.

Лента.ру