Новые правила въезда в Украину ставят под угрозу жизнь беженцев

Новые правила пересечения государственной границы Украины способствуют нарушению прав беженцев и искателей убежища, а также ведут к нарушению принципа «невыдворения» (non-refoulement).

Об этом говорится в заявлении центра «Социальное действие» и ассоциации «Права человека в Центральной Азии», переданном агентству УНИАН.

Правозащитники отмечают, что новый порядок, согласно официальному разъяснению, был введен с целью противодействия незаконной миграции из стран с миграционным риском, граждане которых используют Украину в качестве транзитного пункта на пути в Западную Европу. В перечень таких стран вошли 5 постсоветских государств (Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) и 85 стран Африки, Азии и Ближнего Востока.

В частности, по новым правилам, граждане 90 стран, а также лица без гражданства, которые живут в этих странах, в случае въезда в Украину или транзитного проезда, должны иметь при себе средства в 20-кратном размере прожиточного минимума, установленного в Украине. Расчет на покрытие расходов на период от 1 до 30 дней, независимо от срока пребывания, составляет 12 тыс. 620 гривен. Въезжающее лицо должно подтвердить эту сумму путем предъявления по требованию наличными или банковской карты. В последнем случае необходимо предоставить выписку со счета за последние три дня. Если лицо не может подтвердить своего финансового обеспечения, ему выносят постановление об отказе в пропуске через государственную границу Украины.

Такое решение украинских властей вызвало обеспокоенность у правозащитников. "Не до конца понятными остаются принципы, в соответствии с которыми формировали перечень стран, граждане которых отныне находятся на «особом» положении на момент прибытия на границу Украины", - заявляют в центре "Социальное действие".

По словам правозащитников, то, насколько отбор этих стран является политическим шагом, продемонстрировало изъятие из указанного перечня Молдовы - вскоре после начала действия приказа. "Причиной стало то, что власти этой страны позаботилась об устранении меры, дискриминировавшей ее граждан, - и никакая «необходимость в борьбе с нелегальной миграцией» не помешала этому», подчеркнули правозащитники.

Кроме того, по их мнению, непонятным остается ответ на вопрос, по каким критериям была определена сумма в размере 20 минимальных зарплат как достаточная для пересечения границы. "Далеко не все граждане Украины, возвращаясь домой из-за рубежа, могут доказать наличие таких средств. Те, кто принимал подобное решение, недвусмысленно указали: прожить в Украине можно лишь на сумму, которая превышает официально признанный минимум во много раз", - заявляет центр "Социальное действие".

Также, как заявляют правозащитники, в упомянутом приказе Госпогрнанслужбы ничего не сказано об исключении из перечня тех, кого можно подвергать проверке - таких категорий лиц как искатели убежища или беженцы. "Из тех, кого проверять обязательно, исключены обучающиеся в Украине иностранные студенты, лица, имеющие украинскую регистрацию, и еще несколько групп. Лица, которые ищут в Украине убежище, могут подвергать такой проверке - и если они не будут иметь достаточных средств, не допустить в Украину", - сказано в заявлении.

"Подобные меры - произвольные и малообоснованные - носят дискриминационный характер. Они являются плодородной почвой для коррупции и нелегальных схем пересечения границы Украины для тех, кто еще вчера вполне мог въехать без нарушения закона", - заявляют правозащитники.

Согласно их информации, 2 сентября этого года Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) обнародовало обращение к правительству Украины, в котором говорится о том, что финансовые требования не должны затрагивать доступ к процедуре предоставления убежища и нарушать принцип «невыдворения», предусмотренный Конвенцией ООН о статусе беженцев 1951 года. Украина ратифицировала это международное соглашение в 2002 году без каких-либо замечаний. УВКБ ООН отмечает, что новые требования Государственной пограничной службы Украины могут оказаться причиной невыполнения Украиной обязательств в соответствии с Женевской Конвенцией, также ряда других международных соглашений.

Ассоциация «Права человека в Центральной Азии» и проект «Без границ» центра «Социальное Действие» призывают правительство Украины разъяснить, на каких основаниях была определена сумма необходимого минимума средств и временного ограничения в месяц; разъяснить, по какому принципу формировался перечень 90 стран, от граждан которых требуют выполнения данных требований, - и как выборочное отношение к иностранцам соответствует принципам недискриминации; разъяснить, готова ли украинская власть к возможным ответным шагам иностранных правительств.

Правозащитники призывают обеспечить доступ искателей убежища к национальной процедуре в случае, когда просьба о предоставлении статуса беженца заявлена при пересечении границы; обеспечить беспрепятственный доступ представителей УВКБ ООН к тем лицам, задержанным на государственной границе, которые просят о предоставлении статусу беженца в Украине; предоставить разъяснение о применении новых правил к искателям убежища и беженцам.