Премьер Молдовы будет назначен сразу после отставки президента

Лидер Либерально-демократической партии Влад Филат будет назначен премьер-министром Молдавии сразу же после официальной отставки действующего президента республики Владимира Воронина. Об этом сообщил журналистам лидер альянса "Наша Молдавия" Серафим Урекян после нового раунда переговоров, проведенных между четырьмя партиями, образовавшими правящую коалицию "Альянс за европейскую интеграцию".

Он отметил, что после отставки В.Воронина с поста главы государства декрет о назначении В.Филата премьер-министром будет издан председателем парламента Михаем Гимпу как и.о.президента до избрания в парламенте нового главы государства. (Согласно Конституции Молдавии, после отставки президента его обязанности исполняет председатель парламента).

Как сообщалось, лидеры правящей в Молдавии коалиции "Альянс за европейскую интеграцию" договорились, что на пост нового президента Молдавии будет предложена кандидатура экс-председателя парламента, лидера Демократической партии Молдавии Мариана Лупу, а новое правительство возглавит лидер Либерально-демократической партии Молдавии Влад Филат.

Лидеры "Альянса за европейскую интеграцию" выразили уверенность, что им удастся избрать нового президента. После объединения у партий, входящих в "Альянс за европейскую интеграцию", в 101-местном парламенте Молдавии имеется в общей сложности 53 мандата. Это позволяет коалиции избрать председателя парламента, его руководящие органы, а также сформировать правительство, для чего необходимо 52 голоса.

В то же время ей не удастся без поддержки голосов коммунистов самостоятельно избрать президента, который выдвигает кандидатуру премьера, для этого необходим 61 голос.

Пока Партия коммунистов отказывается вести переговоры с альянсом, предпочитая вести сепаратные переговоры с отдельными партиями, входящими в него. "Альянс за европейскую интеграцию" предложил ранее Партии коммунистов вести переговоры в рамках цивилизованного, открытого диалога, в присутствии прессы, а не за кулисами.

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