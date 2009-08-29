США прощаются с сенатором Кеннеди

Три бывших президента США и нынешний глава государства присутствуют в Бостоне на заупокойной службе по сенатору Эдварду Кеннеди, скончавшемуся 25 августа в возрасте 77 лет.

Как передает РИА Новости, проститься с сенатором приехали Джимми КАРТЕР, Билл КЛИНТОН и Джордж БУШ-младший, а президент Барак ОБАМА произнес панегирик, посвященный Э.Кеннеди. Церемонию транслируют центральные телеканалы США.

Незадолго до начала службы в церковь вошел губернатор Калифорнии республиканец Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР, чья супруга Мария ШРАЙВЕР приходится покойному племянницей. Также на службе присутствуют коллеги Э.Кеннеди по сенату, в том числе бывший кандидат на пост главы государства республиканец Джон МАККЕЙН, на мессу приехали вице-президент Джо БАЙДЕН и бывшие вице-президенты Альберт ГОР и Дэн КУЭЙЛ, губернатор штата Массачусетс Дивел ПАТРИК и глава ЦРУ Леон ПАННЕТТА.

Проститься с Э.Кеннеди приехали также известный правозащитник Джесси ДЖЕКСОН и голливудский актер Джек НИКОЛСОН.

Сенатор Э.Кеннеди будет похоронен на Арлингтонском кладбище в штате Вирджиния под Вашингтоном.