Смерть Майкла Джексона официально признали убийством

Смерть американского короля поп-музыки Майкла Джексона наступила в результате убийства.

Об этом объявил в пятницу, 28 августа, коронер (следователь, ведущий дело о загадочной смерти певца) Лос-Анджелеса, пишет РИА Новости.

"Вещества пропофол и лоразепам рассматриваются как главные виновники смерти мистера Джексона", - говорится в заявлении коронера.

По его словам, вскрытие тела певца выявило также содержание в его крови ряда других сильнодействующих веществ.

"Полный и окончательный доклад о результатах вскрытия обнародован не будет по требованиям полицейского департамента Лос-Анджелеса и окружного прокурора", - отметил коронер.

Кроме того, как стало известно, полиция обнаружила в спальне американского поппевца марихуану, мазь для отбеливания кожи и средство для роста волос. Эти вещества были найдены в спальне звезды при осмотре, состоявшемся на следующий день после его смерти. Были также обнаружены пустые бутылочки из-под успокоительных лекарств и снотворное.

Как сообщалось, М.Джексон умер 25 июня 2009 года в Калифорнии в возрасте 50 лет. 7 июля на арене Staples Center в Лос-Анджелесе прошла церемония прощания с певцом. Похороны певца должны состояться 3 сентября на кладбище Forest Lawn в пригороде Лос-Анджелеса.