Грузия продолжит освоение стандартов НАТО

Президент Грузии Михаил Саакашвили указал, что Грузия продолжит уже начатую политику своего оборонного ведомства. "Начатая политика будет продолжена - мы взяли обязательства по отправке нашего контингента в Афганистан и выполним их, будут также продолжены все реформы по приближению к стандартам НАТО", - заявил М.Саакашвили вчера, представляя нового министра обороны.

Президент сообщил, что в следующем году бюджет оборонного ведомства не будет увеличен. "Нам нужно мобилизовать внутренние ресурсы - внутренняя дисциплина, более рациональное использование существующих возможностей и что главное - образование, подготовка, тренинги", - приводит его слова РосБизнесКонсалтинг.

М.Саакашвили обратил внимание, что у нового министра "много врагов" (Бача Ахалая возглавлял Департамент по исполнению наказаний Министерства юстиции). "Я очень хорошо знаю, что у него много врагов из-за очень конкретных причин. Грузия стала единственной страной на постсоветском пространстве, где "воры в законе" не правят ситуацией и преступность не руководит из тюрем. Это очень большое достижение", - подчеркнул М.Саакашвили.

Также президент сообщил, что Б.Ахалая было поручено создание фортификационной линии вокруг Тбилиси.

М.Саакашвили отметил, что бывший министр обороны Васил Сихурулидзе займет должность советника президента Грузии по внешней политике и также будет работать с аппаратом Совета Безопасности.