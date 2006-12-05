Украинская диаспора в США устроила Януковичу бойкот

Представители украинских эмигрантских организаций в США призвали всех украинцев, живущих в Америке, бойкотировать визит премьера Виктора Януковича.

Об этом говорится в заявлении общественной организации украинцев, живущих в Америке "Помаранчева хвыля", пишет Комерсант-Украина.

Членам диаспоры предложено "критично реагировать на визит Виктора Януковича с помощью американских и украинских средств массовой информации", а также "отказаться от всевозможных встреч и банкетов".

Члены "Помаранчевой хвыли" обвинили Януковича в "узурпации власти как во внешней, так и во внутренней политике", а также в том, что он "начал политическую расправу над министрами, которые отстаивали принципы демократии, независимости, свободы и справедливости".

Увольнение министра иностранных дел Бориса Тарасюка, с которым Янукович в последнее время открыто конфликтовал, названо в обращении "угрозой демократическим процессам в стране".

"Украинский народ не заслужил, чтобы на международном уровне независимую Украину представлял чиновник, бесстыдно фальсифицировавший президентские выборы 2004 года, не понеся за это наказания, не осудивший преступления коммунистического режима против украинской нации – голодомор, поддерживающий предложение о придании русскому языку статуса второго государственного, для которого непонятны идеи национализма, патриотизма и чести",– говорится в обращении членов "Помаранчевой хвыли" к украинской диаспоре.

Украинская правда