Скандал в Англии: в контрразведку приняли сторонников Аль-Каиды

В Великобритании появились сообщения о том, что британская секретная служба Ми-5 приняла на работу нескольких сторонников Аль-Каиды. Как сообщает газета Телеграф, шестеро мусульман, завербованных службой, возможно, имели отношение к террористической организации. Двое из них посещали тренировочные лагеря в Пакистане, где, предположительно, вступили в контакт с вербовщиками Аль-Каиды. Все шестеро уже отстранены от работы. Комиссия МВД Британии по терроризму призвала к серьезным расследованиям в нарушении работы Ми-5.

Эхо Москвы