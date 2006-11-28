Участникам саммита НАТО подарят по бутылке ”Рижского бальзама” и паре рукавиц

Во вторник в латвийский столице открывается саммит стран-членов НАТО. Это первая такая встреча на территории одной из бывших советских республик, передает «Немецкая волна».

В центре внимания двухдневного форума - ситуация в Афганистане. В связи с усилением вооруженного противостояния в регионе все громче звучат требования расширить военное присутствие НАТО на юге страны. Кроме того, во время саммита, участие в котором должен принять также президент США Джордж БУШ, планируется затронуть вопросы глобального партнерства и обсудить возможности альянса в гарантировании энергетической безопасности на планете.

Как передает РИА «Новости», генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии рижских переговоров глав государств и правительств 26 стран-членов альянса заявил, что нынешний, 57-й, саммит имеет "важный символизм" в виду того, что он впервые пройдет на территории государства, входившего в СССР. Вместе с тем, Я.СХЕФФЕР признал, что принятия каких-либо решений от участников встречи в верхах в отношении дальнейшего расширения НАТО ожидать не стоит, однако они подтвердят политику открытых дверей, проводимую альянсом.

"Этот саммит не является саммитом расширения, но на нем будет дан обнадеживающий сигнал для стран Западных Балкан, которые выполняют план по приобретению членства", - сказал генсек.

«Я не могу сказать, что конкретно будет представлять из себя этот сигнал, это будет определено в итоговом заявлении (саммита)", - добавил он. При этом Я.СХЕФФЕР не исключил, что вопрос о расширении НАТО будет поставлен на следующем саммите альянса, который планируется провести весной 2008 года.

Глава НАТО заявил также, что возглавляемый им военно-политический союз намерен расширить партнерство с Австралией, Японией и Южной Кореей. Кроме того, в Риге будет подтверждена важность интенсифицированного диалога с Украиной и Грузией, а также проанализированы отношения с Россией в связи с предстоящей в 2007 году пятой годовщиной создания Совета Россия-НАТО.

Говоря непосредственно о повестке рижской встречи в верхах, генсек НАТО сообщил, что значительная часть обсуждений будет посвящена вопросу трансформации альянса. "Участники саммита должны будут поддержать документ, в котором будет прописано, что такое НАТО, и каким ее видят союзники в 2006 году и далее", - сказал Я.СХЕФФЕР.

Что касается операций и миссий НАТО, о которых пойдет речь в Риге, и в которых задействованы в общей сложности 55 тысяч военнослужащих, то Я.СХЕФФЕР назвал приоритетом "номер один" миротворческую операцию в Афганистане. "Если мы (НАТО) не достигнем успеха в Афганистане, Афганистан будет экспортером терроризма", - подчеркнул генсек НАТО.

Участники саммита намерены, в частности, обсудить вопросы защиты от террористов гражданских самолетов и морских портов. В Риге будет одобрен отдельный документ по противоракетной обороне театра военных действий, сообщил он.

Важное место в повестке саммита займет проблема энергетической безопасности. "НАТО не является экономической организацией, но мы должны определять, что НАТО может обеспечить в этой области", - указал генсек.

Он сообщил, что на саммите в Риге будет объявлено о полной операционной готовности сил быстрого реагирования НАТО. Кроме того, участники саммита обсудят ситуацию с ядерной программой Ирана и в связи с произведенным Северной Кореей испытанием ядерного оружия, а также положение в Ираке, проблемы ближневосточного урегулирования, будущее Косово и "российско-грузинский конфликт".

Президент Латвии Вайра ВИКЕ-ФРЕЙБЕРГА назвала основной целью саммита "доказательство того, что альянс дееспособен, и может решать актуальные вопросы".

"До этого момента НАТО имело дело с Европой разделенной на две части, и многие десятилетия существовало в условиях холодной войны. Мир меняется, и меняется все стремительнее - появляются новые вызовы, такие как терроризм. И в большем формате, с 26 странами-участницами, мы должны доказать готовность альянса реагировать на новые глобальные вызовы", - подчеркнула она.

Президент Латвии назвала Россию одним из главных партнеров альянса. "Россия, безусловно, один из главнейших и постоянных партнеров альянса. Раньше мы находили общий язык с Россией по очень многим вопросам, и надеемся это делать и впредь. Мы полностью готовы поддержать вовлечение России в НАТО в статусе партнера в других вопросах", - сказала В.ВИКЕ-ФРЕЙБЕРГА.

РИА «Новости» отмечает, что во время саммита в столице Латвии введены чрезвычайные меры безопасности. Порядок и безопасность будут обеспечивать около девяти тысяч военнослужащих и полицейских из Латвии, Эстонии и Чехии. В охране саммита принимают участие два эсминца ВМФ США, представители французской разведки, звено истребителей ВВС Испании.

Полиция и армейские патрули уже приведены в режим полной готовности - из зоны проведения мероприятий эвакуированы все автомобили, улицы города патрулируют усиленные наряды полиции и военных, а воздушное пространство над городом - вертолеты и самолеты ВВС Латвии.

Во время саммита на границах Латвии будет действовать усиленный пропускной режим, поэтому служба погранохраны Латвии заранее предупредила о возможных задержках на границе. В частности, дорога к рижскому аэропорту будет полностью перекрыта, и доступ для гражданских лиц в район аэропорта будет закрыт. Несмотря на это, аэропорт будет функционировать и для обычных коммерческих авиарейсов.

На саммит НАТО съехались более 1700 представителей прессы со всего мира, которые будут работать в едином пресс-центре саммита в олимпийском холле "Сконто".

Ни одна из организаций не заявила латвийским властям о намерении провести акции протеста во время саммита, и МВД Латвии уже объявило, что такие любые протеста будут рассматриваться как незаконные и пресекаться.

В то время как делегации и представители спецслужб прибывают в Ригу специальными рейсами, сами рижане стараются на это время уехать из города. Согласно официальной статистике бюро по туризму, число проданных путевок на время саммита НАТО в два раза превышает обычное.

В качестве сувениров для членов натовских делегаций предприятия Латвии по специальному госзаказу изготовили специальные наборы, в которые будут входить шерстяные варежки, бутылка "Рижского бальзама", компакт-диск с латышской народной музыкой, коробочка клюквы в сахаре, упаковка липового чая и блокнот.