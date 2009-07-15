Во Франции работники захватили завод и грозят его взорвать

Во Франции работники предприятия оборудования связи Nortel захватили завод и грозят взорвать его.

Инцидент происходит к юго-западу от французской столицы в городе Шатофор (департамент Ивелин), отмечает ИТАР-ТАСС.

Свои действия рабочие объясняют протестом против намерения юридических органов перепродать или закрыть предприятие как обанкротившееся.

Снаружи и внутри зданий предприятия установлены баллоны с газом. Привести свой план в исполнение грозят сегодня в первой половине дня, если будет принято решение о перепродаже предприятия, сопровождаемой крупными увольнениями.

Ранее в течение недели трудящиеся уже проводили забастовку в знак протеста против намеченных увольнений 480 из 680 работников предприятия, отмечает NEWSru.

Завод Nortel принадлежит французскому филиалу одноименной канадской корпорации, выпускающей телекоммуникационную аппаратуру и комплектующие к ней.

Инцидент в Шатофор - уже второй за последние три дня во Франции случай захвата предприятия трудящимися, сопровождаемый угрозой взрыва объектов. Аналогичная ситуация сложилась в настоящее время на заводе по выпуску автомобильных комплектующих в Шательро (центральный регион страны). Там рабочие ведут переговоры с представителями правительства, угрожая взорвать завод 16 июля, если каждому работнику не будет выплачена задолженность в размере 30 тыс евро.