Болгары снова проголосовали за смену власти

На парламентских выборах в Болгарии, согласно результатам опроса на избирательных участках, побеждает правоцентристская оппозиционная партия “Граждане за Европейское Развитие Болгарии“ (ГЕРБ), которая значительно опережает Социалистическую партию, возглавляемую действующим премьер-министром Сергеем СТАНИШЕВЫМ.

Согласно результатам экзит-пола, партия ГЕРБ, которую возглавляет мэр Софии Бойко БОРИСОВ, получила приблизительно 40% голосов – вдвое больше, чем социалисты, передает Би-Би-Си.

Первые официальные результаты будут обнародованы сегодня. В Болгарии имеют право голоса около 7 миллионов граждан.

Ожидается, что ни одна из партий не получит большинства в парламенте, и вынуждена будет создавать коалицию с более мелкими партиями.

С.СТАНИШЕВ подчеркивал свой успех во вступлении страны в ЕС.

Б.БОРИСОВ позиционирует себя как борца против преступности и коррупции.

На всех выборах за последние 19 лет болгары голосовали за смену власти, отмечается в сообщении.