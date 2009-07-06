Обама предпочитает Медведева

Президент США Барак Обама прибывает сегодня в Москву. Перед встречей с Дмитрием Медведевым он возложит венок к могиле Неизвестного солдата. Порядок на улицах Москвы будут обеспечивать 2,5 тысячи милиционеров. В понедельник утром кое-где в городе еще укладывали асфальт - традиционное занятие перед визитом высоких гостей.

Обама прибывает в Москву во втором часу дня. В два его уже ждет в Кремле российский президент Дмитрий Медведев. Во время своего первого официального визита в Россию Обама посетит во вторник форум представителей российского и американского гражданского общества. Эта встреча пройдет без президента России, хотя изначально планировалось, что на форум прибудут оба лидера, но затем в Кремле от этой идеи отказались.

Накануне визита Обамы источник в администрации президента РФ пояснил "Коммерсанту", что российскому президенту, чтобы встретиться со своим гражданским обществом, "не нужны американцы". Предполагается, что в форуме гражданского общества будут участвовать лидеры радикальной оппозиции - Борис Немцов и Гарри Каспаров. О том, как готовили этот форум в России, Радио Свободарассказал один из его организаторов президент Фонда "Новая Евразия" Андрей Кортунов.

В программе визита Обамы в Москву много времени уделено неофициальным встречам. Во вторник он пообщается с выпускниками Российской экономической школы и представителями российского бизнеса. В графике американского президента значатся встречи с политическими и общественными лидерами России, а также с президентом СССР Михаилом Горбачевым.

Итогом официальных переговоров в Москве должен стать договор, который позволит США транспортировать армейское снаряжение через Россию в Афганистан. Переговоры Обамы и Медведева должны стать также основой для договора о сокращении количества ядерных боеголовок, который планируется подписать в декабре, когда закончится действующий сейчас СТАРТ-1.

Перед визитом Обаме пришлось решать еще одну непростую задачу — как распределить свое время между номинальным главой государства, президентом Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным. Обама дал ясно понять, что в качестве партнера по общению Белый дом предпочитает Медведева, с которым на понедельник запланирована многочасовая беседа, пишет New York Times. Непосредственно перед визитом Обама подверг Путина критике из-за устаревшего образа мышления; он планирует встретиться с российским премьер-министром только завтра утром.