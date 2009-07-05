Медведев: пока нечего обсуждать в вопросе помилования Ходорковского

В вопросе о помиловании Ходорковского пока обсуждать нечего, считает Дмитрий Медведев. «Если говорить о помиловании кого бы то ни было, Ходорковского, других лиц, то эта процедура осуществляется в соответствии с теми правилами, которые существуют в нашей стране», - сказал президент России, отвечая на вопрос итальянских СМИ о возможном помиловании Ходорковского, передает ИТАР-ТАСС.

«Иными словами, лицо должно обратиться к президенту, признать себя виновным в совершении преступления и испросить соответствующего решения. Поэтому здесь пока нечего обсуждать», - подчеркнул Медведев.

Газета.ру