Выживший российский наемник "Вагнера" рассказал подробности их уничтожения в Сирии

Российский наемник пояснил, что перед тем как попасть в Сирию бойцы заключают контракт с некой фирмой "Европолис" по гражданским специальностям.

В сети появилась аудиозапись интервью одного из наемников из ЧВК "Вагнер", который выжил во время атаки американских войск в Сирии 7 февраля.

Материал опубликовал на YouTube соратник террориста Игоря Стрелкова (Гиркина) Михаил Полынков, которому удалось побеседовать с боевиком в госпитале, расшифровка записи опубликована в "Живом журнале" Полынкова.

Наемник пояснил, что перед тем как попасть в Сирию бойцы заключают контракт с некой фирмой "Европолис" по гражданским специальностям - как "хозяйственники, геодезисты, топографисты".

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"Отказываемся от орденов, медалей, и едем в Сирийскую арабскую республику, только не "по собственному желанию", а "ознакомиться с политической атмосферой", – рассказал он.

Он рассказал, что они форсировали реку Евфрат за несколько дней до столкновения с американскими войсками, а на вечер 7 февраля у них был "запланирован штурм", который и закончился полным разгромом.

По его словам в тот день под удар попали три штурмовых отряда, примерной численностью по 350 человек каждый. В одном из отрядов была группа наемников, ранее воевавших на Донбассе на стороне террористов "ЛДНР".

"В каждом их отрядов была своя техника, такие как зушки на уралах и брдм. Так же в операции участвовала броннегруппа с танками Т-72 и артдивизион из М-30. Обещали прикрытие ПВО, но его не было. Местных в составе колонны практически не было", – рассказал наемник.

"Американцы в любом случае знали, что там россияне... Там только одна русская речь в эфире была", - пояснил выживший наемник группировки "Вагнера", подчеркнув, что "потери в Сирии были каждую командировку, но такого еще не было никогда".

Напомним, 7 февраля в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил. Впоследствии стало известно, что в Сирии ликвидировали наемников российской частной военной компании «Вагнер». По данным СМИ, количество убитых наемников компании «Вагнер» превысило 200 человек.