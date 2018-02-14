В России рассказали, сколько платили родственникам за погибших наемников из ЧВК "Вагнера"

Раньше выплаты родственникам погибших осуществлялись вовремя, и до массовой гибели наемников в Сирии все было "замечательно".

Есть информация, что во время обстрела США в Сирии 7 февраля были уничтожены 217 наемников ЧВК "Вагнер".

Об этом рассказал в интервью изданию Znak.com атаман станицы Свято-Никольская (Свердловская область России) Олег Сурнин.

Двое погибших в Сирии наемников, 38-летний Станислав Матвеев и 45-летний Игорь Косотуров, были членами станицы Сурнина.

Сурнин сообщил, что Косотуров в 2015 году около года воевал против Украины на стороне боевиков "ЛНР" и получил на Донбассе ранение в ногу. До российского вторжения на Донбасс он служил в 12-й бригаде ГРУ. После возвращения из Луганска он решил ехать в Сирию "помочь".

"Чувство патриотизма, опять же! Туда многие пошли однополчане его из Украины... Там россиян много. В Ростове существует база для обучения. Они на этих базах тренируются. Соответственно, там с ними работает ЧВК "Вагнер", – рассказал Сурнин.

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Он отметил, что разговаривал с Косотуровым за неделю до его гибели. "Они охраняли какой-то завод. Я так понимаю, это все с нефтью связано", – отметил Сурнин.

По словам атамана, тела погибших по непонятной причине отвезли в Санкт-Петербург, однако эта информация еще требует подтверждения. Он уточнил, что о состоянии тел погибших неизвестно, однако опознать их смогли.

Сурнин рассказал, что родственникам в случае гибели наемников предполагались выплаты в размере 3 миллионов рублей, это, по его словам, подтвердили люди из ЧВК "Вагнера".

Сурнин отметил, что раньше выплаты родственникам погибших осуществлялись вовремя, однако сейчас он не может дозвониться до человека, который занимался отправкой наемников. Он отметил, что до массовой гибели наемников в Сирии все было "замечательно".

"Сейчас они просто попали под ИГИЛ и американцев. Вообще там на данный момент Сирия еще поделена пополам", – отметил российский атаман.

На уточнение, что президент России Владимир Путин публично объявил о победе над ИГИЛ, атаман ответил, что это не совсем так.

"Я тоже смотрю телевизор. Есть разница между тем, что нам говорят, и что из первых уст живые люди рассказывают. Пусть не пополам, но часть территории до сих пор контролируется ИГИЛ. Наши ходят на боевые – с завода на завод. Освободят один, встанут на охрану. Потом готовят новую операцию и идут на другой завод. Наших в этот раз ждали. Пошел слив информации, их точно ждали. Если бы это были простые ИГИЛовцы со стрелковым вооружением, то вышло бы все не так", – подытожил он.

Ранее СМИ сообщали, что при ударе сил США в Сирии ликвидированы более 200 наемников, большинство - россияне.