В День святого Валентина Пугачева показала семейное фото с Галкиным и детьми

20:58, 14 февраля 2018
Мир
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Пугачева поделилась семейным фото / фото instagram.com/alla_orfey

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Но в День святого Валентина Примадонна решила поделиться в своем Instagram снимком, на котором запечатлена в окружении мужа, сына Гарри и дочери Лизы. 

"Всем любви и счастья! С праздником!", - написала Пугачева.

"Какая милая семья", "Теплое фото. Из запасников", "Какая красивая семья!", "И вашей семье счастья много-много и самой чистой любви!", - пишут поклонники в комментариях под снимком.

Всем любви и счастья!!!! С праздником!!!

Допис, поширений ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее Пугачева показала поклонникам свое лицо без макияжа. "Многие хотят увидеть меня без макияжа, так сказать без прикрас. Удовлетворяю ваше любопытство, но не забывайте, что в апреле мне стукнет 69 лет", - подписала она свое фото в Instagram.

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Теги: #День святого Валентина#семейное фото#фото Пугачевой