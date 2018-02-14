В День святого Валентина Пугачева показала семейное фото с Галкиным и детьми

В честь Дня святого Валентина российская певица, народная артистка СССР решила показать фото с малышами и мужем.

В отличие от своего мужа Максима Галкина, Алла Пугачева нечасто делится фотографиями своих детей.

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Но в День святого Валентина Примадонна решила поделиться в своем Instagram снимком, на котором запечатлена в окружении мужа, сына Гарри и дочери Лизы.

"Всем любви и счастья! С праздником!", - написала Пугачева.

"Какая милая семья", "Теплое фото. Из запасников", "Какая красивая семья!", "И вашей семье счастья много-много и самой чистой любви!", - пишут поклонники в комментариях под снимком.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее Пугачева показала поклонникам свое лицо без макияжа. "Многие хотят увидеть меня без макияжа, так сказать без прикрас. Удовлетворяю ваше любопытство, но не забывайте, что в апреле мне стукнет 69 лет", - подписала она свое фото в Instagram.