68-летняя Алла Пугачева показала, как выглядит без макияжа (фото)

Примадонна решила удивить поклонников новым снимком - "без прикрас".

Российская певица, народная артистка СССР Алла Пугачева показала поклонникам свое лицо без макияжа.

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"Многие хотят увидеть меня без макияжа, так сказать без прикрас. Удовлетворяю ваше любопытство, но не забывайте, что в апреле мне стукнет 69 лет", - подписала она свое фото в Instagram.

Подписчики певицы в комментариях под фотографией восхищаются красотой Примадонны: "Красавица!", "Вы - прекрасны!", "Для 69 Вы глядите очень, очень хорошо", "Эта женщина не умеет стареть!", "Я так в 35 выгляжу!".

Ранее Галкин опубликовал в Instagram откровенное фото народной артистки СССР, которая загорает на отдыхе. "Любимая загорает. Снял исподтишка - не любит, когда ее фотографируют", - подписал его артист.