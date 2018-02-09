68-летняя Алла Пугачева показала, как выглядит без макияжа (фото)
12:39, 09 февраля 2018Мир
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Примадонна решила удивить поклонников новым снимком - "без прикрас".
Пугачева похвасталась естественной красотой / фото instagram.com/alla_orfey
Российская певица, народная артистка СССР Алла Пугачева показала поклонникам свое лицо без макияжа.
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"Многие хотят увидеть меня без макияжа, так сказать без прикрас. Удовлетворяю ваше любопытство, но не забывайте, что в апреле мне стукнет 69 лет", - подписала она свое фото в Instagram.
Подписчики певицы в комментариях под фотографией восхищаются красотой Примадонны: "Красавица!", "Вы - прекрасны!", "Для 69 Вы глядите очень, очень хорошо", "Эта женщина не умеет стареть!", "Я так в 35 выгляжу!".
Ранее Галкин опубликовал в Instagram откровенное фото народной артистки СССР, которая загорает на отдыхе. "Любимая загорает. Снял исподтишка - не любит, когда ее фотографируют", - подписал его артист.
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