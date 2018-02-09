68-летняя Алла Пугачева показала, как выглядит без макияжа (фото)

12:39, 09 февраля 2018
Мир
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Пугачева похвасталась естественной красотой / фото instagram.com/alla_orfey

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"Многие хотят увидеть меня без макияжа, так сказать без прикрас. Удовлетворяю ваше любопытство, но не забывайте, что в апреле мне стукнет 69 лет", - подписала она свое фото в Instagram.

Подписчики певицы в комментариях под фотографией восхищаются красотой Примадонны: "Красавица!", "Вы - прекрасны!", "Для 69 Вы глядите очень, очень хорошо", "Эта женщина не умеет стареть!", "Я так в 35 выгляжу!".

Ранее Галкин опубликовал в Instagram откровенное фото народной артистки СССР, которая загорает на отдыхе. "Любимая загорает. Снял исподтишка - не любит, когда ее фотографируют", - подписал его артист. 

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Теги: #Пугачева без макияжа#фото Пугачевой без макияжа