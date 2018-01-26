Сын известного драматурга обвинил в плагиате создателей фильма с 13 номинациями на "Оскар"

Сын американского драматурга и лауреата Пулитцеровской премии Пола Зиндела обвинил создателей фильма «Форма воды» и его режиссера Гильермо дель Торо в плагиате. По словам Дэвида Зиндела, создатели фильма «очевидно использовали» сюжет драмы его отца «Дай мне услышать твой шепот», которая была написана в 1969 году.

Как пишет The Guardian, по сюжету драмы, в исследовательской лаборатории уборщица пытается спасти дельфина. Зиндел рассказал, что его семья шокирована тем, что крупная студия взяла идею его отца без разрешения.

Представитель компании Fox Searchlight заявил, что "Гильермо дель Торо никогда не читал и не видел пьес Зиндела". "Если у семьи Зиндела есть вопросы об оригинальности данной работы, мы готовы на них ответить", - сказал он.

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Пол Зиндел - американский драматург. Его пьеса "Влияние гамма-лучей на поведение маргариток" получила Пулитцеровскую премию в 1971 году. Он скончался в 2003 в возрасте 66 лет.

Как сообщал УНИАН, фильм "Форма воды" был номинирован на 13 премий "Оскар", став лидером по числу номинаций. Ранее лента получила премию "Золотой глобус" в номинации "лучший режиссер" и "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале.