Сын известного драматурга обвинил в плагиате создателей фильма с 13 номинациями на "Оскар"

10:09, 26 января 2018
Мир
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Создателей "Формы воды" обвинили в плагиате, но они утверждают, что никогда не слышали о пьесе с похожим сюжетом.

Создатели

Сын американского драматурга и лауреата Пулитцеровской премии Пола Зиндела обвинил создателей фильма «Форма воды» и его режиссера Гильермо дель Торо в плагиате. По словам Дэвида Зиндела, создатели фильма «очевидно использовали» сюжет драмы его отца «Дай мне услышать твой шепот», которая была написана в 1969 году. 

Как пишет The Guardian, по сюжету драмы, в исследовательской лаборатории уборщица пытается спасти дельфина. Зиндел рассказал, что его семья шокирована тем, что крупная студия взяла идею его отца без разрешения.

В обоих произведениях уборщица пытается спасти объект своей симпатии из исследовательствкой лаборатории / Коллаж theguardian.com

Представитель компании Fox Searchlight заявил, что "Гильермо дель Торо никогда не читал и не видел пьес Зиндела". "Если у семьи Зиндела есть вопросы об оригинальности данной работы, мы готовы на них ответить", - сказал он.

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Пол Зиндел - американский драматург. Его пьеса "Влияние гамма-лучей на поведение маргариток" получила Пулитцеровскую премию в 1971 году. Он скончался в 2003 в возрасте 66 лет.

Как сообщал УНИАН, фильм "Форма воды" был номинирован на 13 премий "Оскар", став лидером по числу номинаций. Ранее лента получила премию "Золотой глобус" в номинации "лучший режиссер" и "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале.

Гильермо дель Торо / REUTERS

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