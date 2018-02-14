СМИ узнали имя ликвидированного в Сирии российского наемника-харьковчанина (фото)

"Апостол" - бывший боевик, воевавший на стороне террористов на Донбассе.

Среди уничтоженных в Сирии российских наемников был харьковчанин Владимир Калсигин (возможно, Косыгин) с позывным "Апостол", член пророссийской организации "Русь Триединая".

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Судя по комментариям в социальных сетях, "Апостол" был пулеметчиком, активным участником войны на Донбассе на стороне российских оккупантов, после чего поехал "защищать православие" в Сирию, передает "Цензор.НЕТ".

Ранее в сети появились имена еще троих "вагнеровцев", ликвидированных 7 февраля в результате удара США в долине реки Евфрат в Сирии. Среди них - Руслан Гаврилов, Алексей Шихов, и Владимир с позывным "Апостол".