Почти 90 миллиардов долларов: власти Ирака назвали цену восстановления страны

По мнению иракского министерства, на восстановление страны требуется 88 млрд долларов. Из них 22 миллиарда нужны немедленно.

Иракское правительство оценивает стоимость восстановления затронутых войной участков страны более чем в 88 миллиардов долларов.

Такое заявление в понедельник, 12 февраля, сделал министр торговли и планирования Ирака Сальман аль-Джумейли в Кувейте на конференции с участием потенциальных кредиторов, как пишет DW.

Расчеты базируются на исследовании иракских и международных экспертов. По мнению министерства торговли и планирования, Ираку требуется немедленная помощь в размере 22 миллиардов долларов. Остаток суммы может поступить в среднесрочной перспективе.

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Официальный Багдад в декабре 2017 года объявил о победе над террористами ИГ. Во время вооруженного противостояния ИГ контролировало до одной трети иракской территории, включая ряд важных городов - Мосул, Тикрит, Фаллуджа и другие. Во время боев с ИГ объекты инфраструктуры и промышленности были частично или полностью разрушены. Как указано в материалах конференции, в общей сложности в Ираке нанесен тот или иной урон более 140 тысячам зданий, 70 тысяч из них не подлежат восстановлению. В первую очередь планируется восстановить либо построить заново жилые здания, а также объекты транспортной сети и сельского хозяйства.

На конференции в Кувейте обсуждаются, помимо прочего, вовлеченность международных организаций и частного сектора в восстановление Ирака. В конце мероприятия ожидаются конкретные предложения по кредитованию восстановительных проектов в Ираке. В конференции принимают участие около 2000 бизнесменов и компаний.