США готовы к переговорам с КНДР
09:34, 12 февраля 2018Мир
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Санкции с КНДР не будут сняты, пока она не начнет отказываться от ядерной и ракетной программ.
Майк Пенс / REUTERS
Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что США готовы провести переговоры с КНДР.
Об этом сообщает The Washington Post. "Кампания по оказанию максимального давления продолжится и будет более интенсивной. Но если хотите поговорить, мы будем говорить", - сказал Пенс.
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На вопрос, какие шаги потребуется предпринять Корее, чтобы с нее начали снимать санкции, Пенс ответил: "Не знаю. Поэтому и нужны переговоры". Но он отметил, что давление не будет ослабляться, пока КНДР не начнет отказываться от ядерной и ракетной программ.
Ранее сообщалось, что США остаются "в зоне холода" в отношениях с КНДР.
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