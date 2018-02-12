США готовы к переговорам с КНДР

09:34, 12 февраля 2018
Мир
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Майк Пенс / REUTERS

Об этом сообщает The Washington Post. "Кампания по оказанию максимального давления продолжится и будет более интенсивной. Но если хотите поговорить, мы будем говорить", - сказал Пенс.

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На вопрос, какие шаги потребуется предпринять Корее, чтобы с нее начали снимать санкции, Пенс ответил: "Не знаю. Поэтому и нужны переговоры". Но он отметил, что давление не будет ослабляться, пока КНДР не начнет отказываться от ядерной и ракетной программ.

Ранее сообщалось, что США остаются "в зоне холода" в отношениях с КНДР.

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