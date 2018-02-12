США готовы к переговорам с КНДР

Санкции с КНДР не будут сняты, пока она не начнет отказываться от ядерной и ракетной программ.

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что США готовы провести переговоры с КНДР.

Об этом сообщает The Washington Post. "Кампания по оказанию максимального давления продолжится и будет более интенсивной. Но если хотите поговорить, мы будем говорить", - сказал Пенс.

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На вопрос, какие шаги потребуется предпринять Корее, чтобы с нее начали снимать санкции, Пенс ответил: "Не знаю. Поэтому и нужны переговоры". Но он отметил, что давление не будет ослабляться, пока КНДР не начнет отказываться от ядерной и ракетной программ.

Ранее сообщалось, что США остаются "в зоне холода" в отношениях с КНДР.