Миллиардер Сорос засветился среди спонсоров кампании против выхода Британии из ЕС

Речь идет о предоставлении одним из фондов Сороса более 400 тыс. фунтов ($554 тыс.)

Американского финансиста Джорджа Сороса назвали одним из ведущих доноров кампании за проведение нового референдума в Великобритании о членстве в Евросоюзе.

Читайте такжеСорос назвал президентство Трампа "временным явлением"Речь идет об оказании одним из фондов Сороса более 400 тыс. фунтов ($554 тыс.) организации Best for Britain, передает Голос Америки.

Организация утверждает, что нынешний курс правительства на выход из ЕС вместе с прекращением участия Британии в общем европейском рынке и таможенном союзе не соответствует тому, чего на самом деле хотят британцы.

Миллиардер Джордж Сорос ранее высказывал мнение, что Британия, выйдя из Евросоюза, в будущем может решить снова подать заявку на членство.

О его финансовой поддержке противников “Брекзита” первым сообщил британский журнал Daily Telegraph, в котором авторы вменяют предпринимателю попытки "подорвать" курс правительства Терезы Мэй.

Глава Best for Britain, лорд Маллок-Бравн, назвал Сороса среди спонсоров, но отметил, что другие жертвователи предоставили больше средств.

Best for Britain сейчас имеет только 10 официальных работников, но вскоре планирует начать рекламную кампанию за проведение нового референдума, на котором британцы имели бы возможность одобрить или отвергнуть условия “Брекзита”.

Летом 2016 года 51,9% участников британского референдума высказались за выход из ЕС, а 48,1% голосовали, чтобы оставаться.

Британские сторонники Евросоюза настаивают, что избиратели были введены в заблуждение и на самом деле не знали, за какие будущие взаимоотношения с Европой они голосовали.

“Мы считаем, что говорим от имени демократического большинства в стране, которая предстала перед последствиями переговоров о “Брекзите”, где процесс перехватила горстка сторонников жесткого курса”, - сказал лорд Маллок-Бравн.

Одним из громких оппонентов “Брекзита” стал бывший премьер-министр Тони Блэр. Он утверждает, что уважает результаты референдума в 2016 году, но настаивает, что избиратели тогда не знали, на каких условиях будет происходить “Брекзит”.