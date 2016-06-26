Сорос: Напряжение в ЕС достигло переломного момента

По словам Сороса, в Евросоюзе накопилось большое количество нерешенных проблем, которые почти не оставляют шансов, что блок сможет сохраниться после выхода из него Британии, передает Русская служба Би-би-си.

"Напряжение в отношениях между странами-членами Евросоюза достигло переломного момента, не только из-за беженцев, но и из-за противоречий в отношениях между странами-кредиторами и странами-должниками в пределах еврозоны" , - считает финансист.

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При этом Сорос призывает заинтересованные стороны "не опускать рук" и попытаться сохранить Евросоюз, реконструировав его.

По словам Сороса, сама Британия может получить, а может и не получить предполагаемые выгоды от выхода из ЕС. Однако в краткосрочной и среднесрочной перспективе, как отмечает финансист, жителей Британии ждет нелегкое время: курс фунта после объявления итогов референдума опустился до минимальных значений за последние 30 лет, также в ближайшее время на финансовых рынках будет наблюдаться нестабильность.

"Более того, Соединенное Королевство само может не выжить. Шотландия, которая проголосовала за сохранение членства в ЕС, может снова попытаться обрести независимость, и некоторые официальные лица в Северной Ирландии, где избиратели также проголосовали против выхода из ЕС, уже призвали к объединению с Ирландией", - заметил Джордж Сорос.