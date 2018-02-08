Алиева выдвинули кандидатом на выборах президента Азербайджана

Коалиция оппозиционных сил Азербайджана заявила о бойкоте этих внеочередных выборов.

Съезд партии «Новый Азербайджан» выдвинул кандидатом в президенты через три дня после оглашения на апрель выборов действующего главу государства Ильхама Алиева.

Читайте такжеАлиев объявил внеочередные выборы президента Азербайджана5 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил без объяснения причин о проведении в стране 11 апреля внеочередных президентских выборов, которые должны были состояться 17 октября.

Коалиция оппозиционных сил Азербайджана заявила о бойкоте этих выборов, назвав их объявление шагом «по продолжению срока правления Алиева еще на семь лет», передает радио Свобода.

В канцелярии Алиева заявили, что объявление досрочных выборов соответствует Конституции и Избирательному кодексу.

Парламент изменил в 2016 году Избирательный кодекс Азербайджана, всего было внесено 30 поправок, одна из которых, что президент страны будет избираться сроком на 7 лет.