Жители Азербайджана на референдуме поддержали изменения в конституцию - экзитполлы

Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си.

По данным Центра мониторинга "Ряй", 92,5% опрошенных ими жителей Азербайджана поддержали увеличение президентского срока в стране с пяти до семи лет. Еще 89,3% избирателей проголосовали за введение постов первого вице-президента и вице-президента. 91,1% высказались за снятие возрастных ограничений для кандидатов на пост президента страны.

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По данным американской компании Arthur J. Finkelstein & Associates, также проводившей опросы на выходе с участков для голосования, 88,9% азербайджанских избирателей поддержали пакет реформ.

Согласно опросу Института исследований OpinionWay, за принятие поправок высказались 88,9% опрошенных.

Как сообщал УНИАН, президент Азербайджана Ильхам Алиев инициировал поправки в конституцию страны.

В последний раз в Азербайджане конституционный референдум проводился в марте 2009 года. Тогда, в частности, было устранено ограничение на избрание одного и того же лица президентом страны не более двух раз.