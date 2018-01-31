Марк Саллинг умер: судимого за детскую порнографию актера нашли мертвым в Лос-Анджелесе

СМИ пишут о возможном самоубийстве актера.

Американский актер Марк Саллинг, известный своей ролью в популярном сериале "Хор", был найден мертвым возле его дома в Лос-Анджелесе.

Фотографии в американских СМИ свидетельствуют о том, что тело телевизионной звезды было найдено в лесах возле места, где он жил в Санленде, Лос-Анджелес, сообщает BBC. СМИ пишут о возможном самоубийстве актера. Смерть актера подтвердил его адвокат.

Читайте такжеПрошлогодний лауреат "Оскара" не придет на церемонию из-за секс-скандала восьмилетней давности

"Я могу подтвердить, что Марк Саллинг умер рано утром. Марк был нежным и любящим человеком с большим творческим потенциалом, который делает все возможное, чтобы искупить некоторые серьезные ошибки", - сказал адвокат.

Саллинга судили за хранение детской порнографии, приговор по делу должны были объявить 7 марта. Он был арестован в 2015 году после того, как оказалось, что он хранил снимки детей с сексуальным насилием. Следователи нашли десятки тысяч насильственных изображений на его ноутбуке и жестком диске. Свою вину актер признал.

Как сообщал УНИАН, организаторы "Оскара" не допустили актера Джеймса Франко к участию в премии из-за секс-скандала.