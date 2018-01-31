В Черное море вошел ракетный эсминец ВМФ Британии

01:46, 31 января 2018 Мир 83

Сообщается, что эсминец направляется вдоль западного побережья Черного моря, его сопровождает фрегат Турции.

Объединенное военно-морское командование НАТО сообщило о заходе ракетного эсминца Королевского ВМФ Великобритании, входящего в состав второй постоянной военно-морской группы альянса, в акваторию Черного моря. Читайте такжеРакетный эсминец ВМС США идет по Черному морю в Одессу Сообщается, что эсминец направляется вдоль западного побережья Черного моря, его сопровождает фрегат Турции. Ранее сообщалось, что самолет США провел разведку у берегов оккупированного Крыма.

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