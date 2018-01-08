В Одесский порт вошел первый в этом году эсминец НАТО (фото)

В Одесский морской порт сегодня вошел американский ракетный эсминец Carney.

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Как передает корреспондент УНИАН, корабль уже пришвартовался у причала, став первым в новом году военным кораблем НАТО, вошедшим в акваторию Черного моря.

Как сообщает командование 6-го флота ВМС США, цель визита Carney DDG64 - проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО.

Сообщается также, что корабль пробудет в Одессе до 11 января. Предусмотрен ряд совместных, с украинской стороной встреч и мероприятий.

Последний раз этот корабль посещал Черное море и, в частности, Одессу в июле прошлого года, вместе с ракетным крейсером ВМС США Hue City CG 66 для участия в американо-украинских военных учениях «Си Бриз» (Sea Breeze 2017). Тогда на его борт поднимался президент Украины Петр Порошенко.