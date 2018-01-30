"Там на 100% меньше Трампа": Калкин рассказал, почему предпочитает первый фильм "Один дома"

Он также назвал камео будущего президента США «полусекундным».

Актер Маколей Калкин заявил, что предпочитает первый фильм «Один дома», потому что там на 100% меньше нынешнего президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Radio Times, Калкин пообщался с пользователями портала Reddit. В частности, его спросили, какая картина нравится ему больше, «Один дома» или «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке».

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Актер выбрал первую часть. Он пояснил, что снимать ее было веселее, чем сиквел, да и дело происходило в Чикаго.

«А еще там было на 100% меньше Трампа», — добавил Калкин. Он также назвал камео будущего президента США «полусекундным».

Ранее актер Крис О'Доннелл рассказал, как сцену с Трампом вырезали из фильма «Запах женщины».