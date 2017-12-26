Нью-Йоркский отель предложил провести день как герой фильма "Один дома"

Нью-Йоркский отель, в котором проходили съемки легендарного новогоднего фильма "Один дома 2", предложил прожить день из жизни главного героя картины Кевина МакКаллистера. Соответствующее объявление размещено на сайте отеля.

Читайте такжеПретенденты на "Оскар": названы фильмы, допущенные к главной борьбе

Необычную акцию отель планирует запустить в честь 25-летия фильма в следующем году, сообщает портал My Fox Boston. За 895 долларов Plaza Hotel предоставит поклонникам фильма аутентичное меню ресторана 1992 года, эксклюзивную коллекцию дисков с пятью сериями комедии, памятные сувениры и даже насладиться огромным мороженным, которое персональный дворецкий доставит лично вам в номер.

Кроме того, дополнительные опции предусматривают экспресс-пропуск на смотровую площадку 86-го этажа Эмпайр-стейт-билдинг, четырехчасовую поездку на лимузине по Нью-Йорку и доступ на каток Wollman Rink. Забронировать номер можно до 28 октября 2018 года.

Как сообщал УНИАН, в последние годы у 36-летнего актера Маколея Калкина были проблемы с наркотиками. В 2004 году Калкин был арестован с 17 граммами марихуаны и двух других запрещенных веществ. Однако в последнее время актер стал выглядеть гораздо лучше.