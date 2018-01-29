Кремль пожаловался на попытку повлиять на выборы в РФ обнародованием списка "друзей" Путина

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, сама публикация списка «ничего не значит».

Москва считает прямой попыткой повлиять на выборы в Российской Федерации публикацию списка приближенных к президенту России Владимиру Путину.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Ответ утвердительный. Мы действительно считаем, что это, собственно, прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам так, чтобы оказать на них влияние. Мы не согласны с этим, и мы убеждены, что никакого влияния не будет», - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле публикацию доклада попыткой дестабилизировать ситуацию перед выборами.

В тоже время, он подчеркнул, что сама публикация списка «ничего не означает».

«Вы знаете, что публикация не является очередной санкционной волной. Вместе с тем, конечно, нужно будет смотреть и анализировать, какие последуют действия дальше за публикацией. Вот эти действия, конечно, будут анализироваться в Москве для того, чтобы в любом случае наши интересы, интересы наших компаний были обеспечены максимально возможным образом», - сказал Песков.

«Нужно посмотреть и проанализировать, о чем будет идти речь, потому что сам по себе список ничего не означает», - добавил Песков, отвечая на вопрос о создании возможного зеркального списка российской стороной.

Как сообщал УНИАН, администрация президента США сегодня должна представить «российский санкционный список». В него войдут лица, которые, по мнению американских властей, являются приближенными к главе РФ и могут попасть под американские санкции.