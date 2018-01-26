Лучшие фото недели: украинская Соборность, очередные проделки природы и игривые носки Трюдо в Давосе (фотоподборка)

17:25, 26 января 2018
Мир
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Цитадель Саладин в центре Каира, Египет, 21 января / Mohamed Abd El Ghany
Цитадель Саладин в центре Каира, Египет, 21 января / Mohamed Abd El Ghany /  © REUTERS
''Живая цепь'' в Киеве в День Соборности Украины, 22 января / Gleb Garanich
"Живая цепь" в Киеве в День Соборности Украины, 22 января / Gleb Garanich /  © REUTERS
Гонщик на собачьих упряжках со своей хаски в Шотландии, 22 января / Russell Cheyne
Гонщик на собачьих упряжках со своей хаски в Шотландии, 22 января / Russell Cheyne /  © REUTERS
Протесты против участия спортсменов из КНДР в зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее, Сеул, 22 января / Yonhap via REUTERS
Протесты против участия спортсменов из КНДР в зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее, Сеул, 22 января / Yonhap via REUTERS /  © REUTERS
Певица Кэти Перри на открытии звезды Минни Маус на Аллее славы в Голливуде, США, 22 января / Mario Anzuoni
Певица Кэти Перри на открытии звезды Минни Маус на Аллее славы в Голливуде, США, 22 января / Mario Anzuoni /  © REUTERS
Украинская теннисистка Элина Свитолина на соревнованиях в Мельбурне, Австралия, 23 января / Issei Kato
Украинская теннисистка Элина Свитолина на соревнованиях в Мельбурне, Австралия, 23 января / Issei Kato /  © REUTERS
Вертолет патрулирует Давос во время Всемирного экономического форума, Швейцария, 23 января / Denis Balibouse
Вертолет патрулирует Давос во время Всемирного экономического форума, Швейцария, 23 января / Denis Balibouse /  © REUTERS
Бедные районы Нью-Дели, Индия, 23 января / Saumya Khandelwal
Бедные районы Нью-Дели, Индия, 23 января / Saumya Khandelwal /  © REUTERS
Финальные приготовления к зимним Олимпийским играм в Пхенчхане, Южная Корея, 23 января / Fabrizio Bensch
Финальные приготовления к зимним Олимпийским играм в Пхенчхане, Южная Корея, 23 января / Fabrizio Bensch /  © REUTERS
Карневалистки перед приемом у канцлера Германии Ангелы Меркель в Берлине, 23 января / Hannibal Hanschke
Карневалистки перед приемом у канцлера Германии Ангелы Меркель в Берлине, 23 января / Hannibal Hanschke /  © REUTERS
Замки на ограде в морозный зимний день в минском парке, Беларусь, 23 января / Vasily Fedosenko
Замки на ограде в морозный зимний день в минском парке, Беларусь, 23 января / Vasily Fedosenko /  © REUTERS
Протесты в Цюрихе против президента США Дональда Трампа накануне его визита на Всемирный экономический форум в Давосе, Швейцария, 23 января / Arnd Wiegmann
Протесты в Цюрихе против президента США Дональда Трампа накануне его визита на Всемирный экономический форум в Давосе, Швейцария, 23 января / Arnd Wiegmann /  © REUTERS
Модель Коко Роша со своей дочерью во время показа новой коллекции дизайнера Jean Paul Gaultier в Париже, 24 января / Gonzalo Fuentes
Модель Коко Роша со своей дочерью во время показа новой коллекции дизайнера Jean Paul Gaultier в Париже, 24 января / Gonzalo Fuentes /  © REUTERS
''Рубиновый'' шоколад KitKat от Nestleв фирменном магазине в Токио, Япония, 25 января / Kim Kyung-Hoon
"Рубиновый" шоколад KitKat от Nestleв фирменном магазине в Токио, Япония, 25 января / Kim Kyung-Hoon /  © REUTERS
Первые в истории клонированные обезьяны в лаборатории Китайской академии наук в Шанхае, 20 января / Chinese Academy of Sciences
Первые в истории клонированные обезьяны в лаборатории Китайской академии наук в Шанхае, 20 января / Chinese Academy of Sciences /  © REUTERS
Девушка во время снегопада в Китае, 25 января / China Daily
Девушка во время снегопада в Китае, 25 января / China Daily /  © REUTERS
Затопленный Париж на фоне собора Нотр-Дам, 25 января / Philippe Wojazer
Затопленный Париж на фоне собора Нотр-Дам, 25 января / Philippe Wojazer /  © REUTERS
Потоки лавы из кратера вулкана Майон во время нового извержения на Филиппинах, 25 января / Romeo Ranoco
Потоки лавы из кратера вулкана Майон во время нового извержения на Филиппинах, 25 января / Romeo Ranoco /  © REUTERS
Премьер Канады Джастин Трюдо на форуме в Давосе традиционно в игривых носках, 25 января / Denis Balibouse
Премьер Канады Джастин Трюдо на форуме в Давосе традиционно в игривых носках, 25 января / Denis Balibouse /  © REUTERS
Ученые переводят стрелку часов Судного дня еще на 30 секунд вперед, Вашингтоне, США, 25 января / Leah Millis
Ученые переводят стрелку часов Судного дня еще на 30 секунд вперед, Вашингтоне, США, 25 января / Leah Millis /  © REUTERS
Финансовый район Шанхая в снегах, Китай, 26 января / Aly Song
Финансовый район Шанхая в снегах, Китай, 26 января / Aly Song /  © REUTERS
День Австралии в Сиднее, 26 января / Steven Saphore
День Австралии в Сиднее, 26 января / Steven Saphore /  © REUTERS
Кошка в окне посольства Эквадора в Лондоне, где живет опальный основатель Wikileaks Джулиан Ассанж, 26 января / Toby Melville
Кошка в окне посольства Эквадора в Лондоне, где живет опальный основатель Wikileaks Джулиан Ассанж, 26 января / Toby Melville /  © REUTERS

Так, 22 января 2018 года в Украине отмечали 99-ю годовщину провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики – День Соборности Украины. В этот день уже традиционно в Киеве люди собираются в так называемую "живую цепь" соборности, соединяющую берега Днепра.

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Тем временем, в швейцарском Давосе 23-26 января 2018 года проходил очередной Всемирный экономический форум. Это уже 48-я в истории встреча самых влиятельных людей мира - политиков, бизнесменов, общественных деятелей и других. В начале форума природа подкинула проблем - накануне старта форума Давос завалило снегом - образовались метровые сугробы, однако все же он начался вовремя. Не обошлось без протестов антиглобалистов против американского лидера Дональда Трампа, который принимал участие в форуме, а также традиционных игривых носков канадского премьера Джастина Трюдо.

В то же время 25 января китайские ученые заявили об успехах в клонировании - они сумели создать две идентичные копии макак. Генетикам удалось создать две копии обезьяны с помощью той же методики, по которой клонировали овцу Долли в 90-е годы прошлого века и других млекопитающих. Предполагалось, что данный метод не сработает в случае с приматами, однако китайским биологам удалось разработать собственную технологию клонирования обезьян. Авторы исследования отмечают, что теперь не существует никаких преград для клонирования человека. Необходимо лишь решить вопросы в этической плоскости.

Тем временем природа не переставала приносить человечеству неприятные сюрпризы: Париж страдал от масштабного наводнения, Китай засыпало снегом, а на Филиппинах снова проснулся вулкан Майон.

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