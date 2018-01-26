Лучшие фото недели: украинская Соборность, очередные проделки природы и игривые носки Трюдо в Давосе (фотоподборка)

Подборка самых впечатляющих фотографий со всего мира за неделю 22-26 января.

УНИАН собрал традиционную подборку лучших фотографий со всего мира, опубликованных на фотосервисе Reuters в течение уходящей недели.

Так, 22 января 2018 года в Украине отмечали 99-ю годовщину провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики – День Соборности Украины. В этот день уже традиционно в Киеве люди собираются в так называемую "живую цепь" соборности, соединяющую берега Днепра.

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Тем временем, в швейцарском Давосе 23-26 января 2018 года проходил очередной Всемирный экономический форум. Это уже 48-я в истории встреча самых влиятельных людей мира - политиков, бизнесменов, общественных деятелей и других. В начале форума природа подкинула проблем - накануне старта форума Давос завалило снегом - образовались метровые сугробы, однако все же он начался вовремя. Не обошлось без протестов антиглобалистов против американского лидера Дональда Трампа, который принимал участие в форуме, а также традиционных игривых носков канадского премьера Джастина Трюдо.

В то же время 25 января китайские ученые заявили об успехах в клонировании - они сумели создать две идентичные копии макак. Генетикам удалось создать две копии обезьяны с помощью той же методики, по которой клонировали овцу Долли в 90-е годы прошлого века и других млекопитающих. Предполагалось, что данный метод не сработает в случае с приматами, однако китайским биологам удалось разработать собственную технологию клонирования обезьян. Авторы исследования отмечают, что теперь не существует никаких преград для клонирования человека. Необходимо лишь решить вопросы в этической плоскости.

Тем временем природа не переставала приносить человечеству неприятные сюрпризы: Париж страдал от масштабного наводнения, Китай засыпало снегом, а на Филиппинах снова проснулся вулкан Майон.