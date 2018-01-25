Следующим может быть человек: ученые впервые клонировали обезьян (фоторепортаж)

Китайские ученые первыми клонировали обезьян. Генетикам удалось создать две копии по той же методике, с помощью которой клонировали овцу Долли и других млекопитающих.

На улучшение существующей методики ученым понадобилось два года. Они столкнулись с "огромным количеством ошибок и неудач", а первые клоны умирали через несколько часов после рождения.

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Вероятность смерти клонированных макак удалось значительно снизить благодаря тому, что ученые добавили матричную РНК и трихостатин А, которые позволили пробудить более двух тысяч генов. Также они использовали ток для имитации оплодотворения яйцеклетки с последующим производством эмбриона.

Авторы исследования отмечают, что пока не существует никаких преград для клонирования человека.