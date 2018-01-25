Джастин Трюдо блеснул в Давосе арсеналом веселых носков - в горошек и с желтыми уточками (фото)

15:52, 25 января 2018
Курьёзы
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Если на другом политике такой аксессуар мог бы смотреться нелепо, то на Трюдо - гармонично и стильно.

Премьер-министр Канады Джастин Тюдо на Всемирном экономическом форуме в Давосе надел носки с забавными принтами. 

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Давно известно, что у канадского премьера есть секретное оружие, которое отличает его от других мировых лидеров: арсенал веселых носков. Носками политик не впервые разбавляет свои серые деловые будни. В первый день ВЭФ фотографы подловили канадского премьера в голубых носках в черный горошек.  

На второй день в Давосе Трюдо надел синие носки с принтом из желтых уточек.

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