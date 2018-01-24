СМИ назвали причину смерти исполнителя роли Тинки-Винки в "Телепузиках"

Стала известна причина смерти английского актера Саймона Шелтона Барнса, исполнителя роли Тинки-Викни в популярном детском телешоу «Телепузики» производства британской телерадиокомпании BBC.

Британская газета The Mirror пишет, что актер был найден мертвым рано утром на набережной Ливерпуля, куда он приехал на несколько дней из своего родного города Амптхилл в графстве Бедфордшир. Саймон, видимо, потерял ночью сознание и замерз насмерть, пролежав на холоде несколько часов. В качестве причины смерти официально указана гипотермия - переохлаждение.

Дальнейших подробностей издание не приводит. Шелтон умер в возрасте 52 лет, – через четыре дня после его дня рождения.