В Ирландии тысячи людей прощаются с солисткой The Cranberries (фото)

В Ирландии, в городе Лимерик проходит прощание с солисткой группы The Cranberries Долорес О'Риордан, которая умерла 15 января, передает ТСН.

Тысячи людей собрались возле церкви Святого Джозефа, где стоит гроб с телом исполнительницы. Там тело Долорес пробудет до 23 января, после этого певицу похоронят.

Поклонники The Cranberries идут к гробу с белыми розами, фотографиями с выступлений О'Риордан и ее встреч с Папой Римским.

Тем временем вестминстерский суд в Лондоне отказался объявлять причину смерти Долорес О'Риордан. Как пишет издание Rolling Stone, до апреля эту информацию точно не будут оглашать.

Как сообщал УНИАН, британская полиция назвала смерть 46-летней солистки The Cranberries "непонятной", но "не подозрительной".