В Ирландии тысячи людей прощаются с солисткой The Cranberries (фото)
Долорес О'Риордан провожают в последний путь в ее родном городе Лимерик. Причину смерти артистки не будут разглашать до апреля.
В Ирландии, в городе Лимерик проходит прощание с солисткой группы The Cranberries Долорес О'Риордан, которая умерла 15 января, передает ТСН.
Тысячи людей собрались возле церкви Святого Джозефа, где стоит гроб с телом исполнительницы. Там тело Долорес пробудет до 23 января, после этого певицу похоронят.
Поклонники The Cranberries идут к гробу с белыми розами, фотографиями с выступлений О'Риордан и ее встреч с Папой Римским.
Тем временем вестминстерский суд в Лондоне отказался объявлять причину смерти Долорес О'Риордан. Как пишет издание Rolling Stone, до апреля эту информацию точно не будут оглашать.
Как сообщал УНИАН, британская полиция назвала смерть 46-летней солистки The Cranberries "непонятной", но "не подозрительной".