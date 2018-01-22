В Германии и Франции призвали к прекращению боев в районе Африна

В Берлине и Париже после начала турецкого наступления на сирийский регион Африн призвали к скорейшему прекращению боев.

Как сообщает DW, глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) в воскресенье, 21 января, заявил о "неисчислимых рисках" военного противостояния. "Обе стороны, сражающиеся друг против друга, приложили большие усилия в борьбе против террора ИГ. Дальнейшая вооруженная конфронтация - это последнее, что нужно Сирии", - пояснил Габриэль.

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Французский министр вооруженных сил Флоранс Парли заявила, что бои должны быть "остановлены". Она призвала стороны вернуться к "сути вопроса" - борьбе с терроризмом. Помимо этого, глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан потребовал созыва заседания Совета Безопасности ООН. В Белом доме также призвали Анкару к "сдержанности".

Ранее в воскресенье стало известно о том, что турецкая армия начала наземное наступление против курдских формирований в районе Африна на севере Сирии. По данным турецкого государственного агентства Анадолу, военную операцию "Оливковая ветвь" против курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) поддерживает оппозиционная властям в Дамаске "Свободная сирийская армия". По сообщению премьер-министра страны Бинали Йылдырыма, одной из целей военной операции Турции является создание 30-километровой "зоны безопасности" вдоль турецко-сирийской границы.