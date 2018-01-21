Операция "Оливковая ветвь": Турция нанесла авиаудары по позициям курдов в Сирии

Турецкие военные самолеты нанесли авиаудары по позициям курдов в Африне на севере Сирии. Этот шаг способен привести к росту напряженности в отношениях Турции и США, которые поддерживали курдское ополчение в кампании против "Исламского государства".

Как сообщает "Русская служба ВВС", Генштаб Турции объявил, что операция "Оливковая ветвь" началась в субботу. Она будет проведена "с уважением к территориальной целостности Сирии", говорится в заявлении военных.

Турецкие власти пытаются вытеснить курдов из региона Африн, который те занимают с 2012 года. Некоторые из отрядов курдов помогали США в борьбе с "Исламским государством".

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Также поступают сообщения о наступлении поддерживаемых Турцией повстанцев на Африн. Турецкие власти обстреливают этот район с четверга - они утверждают, что лишь отвечают на огонь из Африна.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия фактически начала наземную военную операцию против курдов. Выступая на конференции правящей партии, Эрдоган сказал, что после Африна военные предпримут операцию в Манбидже в Сирии, потому что "данные Турции обещания не были выполнены".

Сирийские власти, в свою очередь, предостерегли Турцию от любой военной кампании и пригрозили сбивать турецкие военные самолеты.