В Кремле уверяют, что не имеют позиции по легализации частных военных компаний в РФ

В Кремле заявляют, что не имеют позиции по легализации частных военных компаний в РФ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал журналистам: «Я не могу вам какую-то позицию озвучить. Кремль не инициировал подобный законопроект. Поэтому и мне неизвестно о том, что какие-то законопроекты сейчас существуют».

На вопрос, признают ли в Кремле деятельность частных военных компаний, Песков ответил, что «это не вопрос Кремля, вопрос, который не относится к прерогативе Кремля, поэтому мне нечего сюда добавить».

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Как сообщал УНИАН, 7 октября 2017 года председатель СБУ Василий Грицак заявил об участии наемников ЧВК «Вагнера» в вооруженных конфликтах на Донбассе и в Сирии. По его словам, СБУ установила 1 тыс. 587 человек - членов ЧВК, а всего их около 5 тыс. человек. Тренировочная база этой ЧВК расположена в Краснодарском крае РФ.

По словам Грицака, «этот проект российских спецслужб позволяет кремлевским политикам уверенно говорить на публику и международному сообществу фразы «их (российских военных) там нет» или «мы их туда не посылали».

15 января 2018 года глава МИД РФ Сергей Лавров предложил создать законодательную базу для защиты интересов россиян, работающих на частные военные компании в других странах.

В 2012 году президент РФ Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра, поддержал идею создания системы ЧВК, которые могли бы предоставлять услуги по охране объектов и тренировке иностранных военных за границей без участия российского государства.

В октябре 2014 года в Госдуму РФ был внесен законопроект о частных военно-охранных компаниях, регламентирующий социальные гарантии служащих таких компаний, задачи, которые они могут решать, и определенные запреты. Однако закон так и не был принят.

По информации российских СМИ, в течение месяца в Госдуму планируется внести очередной проект закона, который легализует деятельность частных военных компаний.