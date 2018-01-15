Полиция в Афинах применила слезоточивый газ против митингующих

Вблизи здания парламента в Афинах произошли столкновения между участниками акции протеста и греческой полицией.

Вечером в понедельник, 15 января, греческие правоохранители применили против митингующих слезоточивый газ и шумовые гранаты, передает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

Сначала многотысячная манифестация проходила спокойно и мирно, пока к ее участникам не присоединились около 100 агрессивно настроенных сторонников леворадикальных взглядов, которые, среди прочего, стали бросать в полицию пакеты с краской и камни.

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Участники и организаторы акции выступили против законодательных изменений, которые значительно ограничивают право на проведение забастовок.

Кроме демонстрации, в понедельник в стране была также объявлена однодневная всеобщая забастовка, к которой присоединились многие работники. Больше всего от последствий всеобщей забастовки пострадала транспортная отрасль, особенно общественный городской и пригородный транспорт, а также авиасообщение.

Несмотря на протесты греческие парламентарии вечером, 15 января, приняли законы, предусматривающие ужесточение политики сбережений ради вывода экономики Греции из кризиса, а финансы страны из долговой ямы.

Теперь отказ работниками работать в знак протеста будет считаться законным лишь в том случае, если за это выступило 50 процентов членов профсоюза. Раньше для этого было достаточно 20 процентов от количества профсоюзных представителей.