Глава Палестины назвал ближневосточную политику Трампа "пощечиной века"

Глава Палестинской автономии (ПА) Махмуд Аббас назвал решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля "пощечиной века".

С таким заявлением Аббас выступил в ходе двухдневной встречи Организации освобождения Палестины (ООП), в в Рамаллахе, как пишет DW.

"Наша вечная столица - это Иерусалим, и мы не согласимся с тем, что нам предлагается сделать столицей Палестины Абу-Дис вместо Иерусалима", - заявил палестинский лидер. Ранее сообщалось, что представители властных структур США предложили палестинцам выбрать в качестве столицы предместье Иерусалима. По словам Аббаса, палестинцы в настоящий момент переживают "решающий момент", их будущее "находится под угрозой".

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Глава Палестинской автономии также заявил, что Израиль в одностороннем порядке практически вышел из мирных соглашений, которые были подписаны в Осло в 1993 году. "Осло нет, Израиль положил конец Осло", - считает Аббас. Он намерен обсудить с членами ООП дальнейшие действия в сложившейся ситуации.

Между тем анонимные источники в официальных кругах Вашингтона сообщили агентству AP, что Трамп пока не принял окончательное решение по поводу финансовой помощи палестинцам. По их словам, президент США планирует сократить или вовсе не платить первый в 2018 году взнос в фонд Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Сумма взноса, как планировалось раньше, должна составить 125 млн долларов. В случае сокращения США, по всей вероятности, направит только 60 млн долларов, пояснили источники.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп объявил, что США признали Иерусалим столицей Израиля, и пообещал перенести туда посольство из Тель-Авива. Вскоре после этого Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, призывающую Вашингтон пересмотреть принятое им решение.