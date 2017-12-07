Трамп прокомментировал решение по Иерусалиму: "Это то, что необходимо сделать"

США наконец признают очевидное, что Иерусалим является столицей Израиля, заявил президент Дональд Трамп. "Это ничто иное, как признание реальности», - подчеркнул он, передает Голос Америки.

Читайте такжеТрамп признал Иерусалим столицей Израиля«Кроме того, это правильный шаг. Это то, что необходимо сделать. Вот почему, в соответствии с законом о посольстве в Иерусалиме, я также поручаю Госдепартаменту начать подготовку к переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим», – заявил Трамп в 11-минутной речи, которая транслировалась по телевидению в США и других странах.

На решение Трампа уже отреагировал глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху. Он заявил, что не сомневается в том, что другие страны последуют примеру США и признают Иерусалим столицей Израиля. По словам Нетаньяху, как только США перенесут в Иерусалим свое посольство, другие государства поступят так же.

Выступая с речью в министерстве иностранных дел Израиля, Нетаньяху добавил, что возглавляемое им правительство находится на связи с другими государствами, однако не уточнил, с какими именно.

Вооруженные силы Израиля объявили о размещении дополнительных подразделений на Западном берегу реки Иордан в рамках обеспечения «готовности к возможным событиям». Однако официальный представитель израильской армии пока никак не прокомментировала ситуацию.

Сегодня на Западном берегу и в секторе Газа начались протестные выступления палестинцев. Израильская армия открыла огонь; есть раненые. По словам очевидцев, тысячи демонстрантов вышли на улицы, скандируя: «Иерусалим – столица палестинского государства». Некоторые палестинцы бросали в военных камнями.

Решение Трампа изменить давнюю позицию США по Иерусалиму и начать процесс переноса посольства из Тель-Авива вызвало резкую критику со стороны палестинских лидеров.

Палестинский президент Махмуд Аббас заявил, что план Трампа равносилен отречению США от роли посредника в мирных переговорах.

Глава ХАМАС Исмаил Хания призвал палестинцев к началу новой интифады (восстания) против Израиля. «Мы хотим, чтобы восстание продолжалось, чтобы Трамп и оккупанты пожалели об этом решении», – сказал Хания, выступая в Газе.

Израиль считает Иерусалим своей вечной и неделимой столицей, палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.