Трамп в четверг примет решение по приостановке санкций против Ирана - Тиллерсон
21:52, 11 января 2018
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Трампа запланирована встреча с Тиллерсоном.
REUTERS
Президент США Дональд Трамп примет в четверг окончательное решение по поводу того, готов ли он и дальше приостанавливать действие односторонних санкций в отношении Ирана, замороженных ранее в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Об этом журналистам заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает ТАСС. "Он собирается принять это решение сегодня (в четверг) днем. У нас с ним запланирована сегодня встреча в Овальном кабинете (Белого дома)", - отметил глава Госдепартамента.
Тиллерсон не стал отвечать на вопрос о том, какие рекомендации он даст главе государства. Шеф американской дипломатии также не уточнил, когда будет объявлено об этом.
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