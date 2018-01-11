Трамп в четверг примет решение по приостановке санкций против Ирана - Тиллерсон

Президент США Дональд Трамп примет в четверг окончательное решение по поводу того, готов ли он и дальше приостанавливать действие односторонних санкций в отношении Ирана, замороженных ранее в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Об этом журналистам заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает ТАСС. "Он собирается принять это решение сегодня (в четверг) днем. У нас с ним запланирована сегодня встреча в Овальном кабинете (Белого дома)", - отметил глава Госдепартамента.

Тиллерсон не стал отвечать на вопрос о том, какие рекомендации он даст главе государства. Шеф американской дипломатии также не уточнил, когда будет объявлено об этом.