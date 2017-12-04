СМИ: Анджелина Джоли хочет вернуть Брэда Питта

Уже больше года прошло с того момента, как Анджелина Джоли и Брэд Питт объявили о разводе. Все это время супруги находились в очень напряженных отношениях, поскольку Джоли настаивает на единоличной опеке над детьми, а Питт - на совместной.

Читайте такжеАнджелина Джоли выступила в ООН с речью о сексуальном насилии

Сейчас же сразу несколько западных СМИ сообщили, что Анджелина считает, что совершила ошибку, расставшись с Брэдом, и теперь хочет помириться с ним. По словам инсайдеров, Питт не стремится возобновить отношения с экс-супругой, поскольку не доверяет ей. Источники таблоида InTouchWeekly и вовсе утверждают, что Брэд сожалеет о разводе с Дженнифер Энистон, пишет "Сегодня".

Напомним, что их брак распался после того, как у Питта на съемках фильма "Мистер и миссис Смит" завязался роман с Джоли.

После развода с Джоли Брэд извинился перед Энистон за то, что предал ее. И актриса, кстати, простила его.

Напомним, Анджелина Джоли рассказала, как однажды ей пришлось "поужинать" змеиным мясом. Так, ради живописных съемок своего фильма "Сначала они убили моего отца" актриса отправилась в Камбоджу.