С начала года в зоне деэскалации в Сирии погибло более 100 человек

С начала года в зоне деэскалации в Сирии погибли по меньше мере 113 человек.

Как сообщает Центр новостей ООН, с начала месяца в Восточной Гуте в Сирии по меньшей мере 85 человек погибли в результате авианалетов и огня артиллерии со стороны правительственных войск и их союзников, в Идлибе – 28 человек.

В связи с этим верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн осудил новую волну насилия, которая привела к росту числа жертв среди мирного населения.

«Страданиям сирийского народа не видно конца, а жилые районы Восточной Гуты в пригороде Дамаска обстреливаются днем и ночью с воздуха и с земли», - говорится в заявлении верховного комиссара.

По его словам, люди постоянно вынуждены прятаться в подвалах.

Верховный комиссар напомнил, что, в соответствии с международным правом, в ходе боевых действий стороны конфликта обязаны дифференцировать гражданские и военные объекты. Среди погибших с начала года в Восточной Гуте – 21 женщина и 30 детей. Еще 183 мирных жителя получили ранения.

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390 тысяч человек живут в условиях блокады на протяжении последних четырех лет.

Верховный комиссар также отметил, что отказ в разрешении на эвакуацию людей, которым требуется срочная медицинская помощь, противоречит международному праву.

Аль-Хусейн призвал стороны конфликта соблюдать международное право в отношении защиты мирных жителей и разрешения на доставку гуманитарной помощи.

Он напомнил, что Восточная Гута и Идлиб входят в так называемую «зону деэскалации», которая фигурирует в соглашении о прекращении насилия и улучшении гуманитарной ситуации, достигнутом при участии Ирана, России и Турции в Астане.

Накануне, 9 января, в результате обстрелов подконтрольной оппозиции части города Восточная Гута погибли 13 мирных граждан. Днем ранее авианалет на жилые районы, прилегающие к рынку, привел к гибели 12 гражданских лиц.

Вооруженная оппозиция со своей стороны продолжает ракетные обстрелы подконтрольных правительству районов Восточной Гуты. 4 января в результате одного из таких обстрелов ракета попала в здание кондитерской. В результате одна женщина погибла и еще 13 человек получили ранения.

Не менее трагически развиваются события в Идлибе, где также активизировались боевые действия. 7 января в результате взрыва погибли 28 мирных жителей.