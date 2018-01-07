Более 23 человек погибли в результате взрыва в сирийском Идлибе (видео)

В северо-западной провинции Идлиб в Сирии в результате взрыва погибли по меньшей мере 23 человека, еще десятки получили ранения.

Как сообщает Reuters со ссылкой на данные наблюдателей, взрыв произошел на северо-западе провинции.

По данным агентства Anadolu, в результате серии взрывов погибли не менее 30 человек, около 70 получили ранения. По данным издания, взорвались несколько припаркованных автомобилей.

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В Сирийской обсерватории по правам человека отметили, что взрыв был направлен против штаба противников правления президента Башара Асада, пишет Reuters. Среди погибших есть также мирные жители.

На место происшествия прибыли машины скорой помощи и спасательные группы, которые пытаются достать тела и спасти пострадавших, которые оказались под завалами разрушенного здания.

Отмечается, что провинция Идлиб является оплотом оппозиции в Сирии.

Как сообщает РБК со ссылкой на Sky News Arabiya​, целью взрывов была штаб квартира так называемой «Кавказской армии» («Аджнад аль-Кавказ») - группировки, объединяющей выходцев с Кавказа и Центральной Азии, приехавших в Сирию для борьбы против режима Башара Асада.

Телеканал приводит слова главы Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдулрахмана, который сообщил, что штаб-квартира группировки оказалась полностью разрушена в результате взрывов.

Еще один заминированный автомобиль был припаркован возле супермаркета.

Видео: Al Mayadeen News