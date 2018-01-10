Во время отдыха с матерью дочь Джоли и Питта сломала руку - СМИ

11-летняя дочь разведенных звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта сломала руку во время катания на сноуборде. Об этом сообщает издание People.

Читайте такжеСМИ: Анджелина Джоли хочет вернуть Брэда Питта

"Шайло сломала руку во время катания на сноуборде. Сейчас с ней все в порядке, она выздоравливает. Ее мама была очень любезна с командой, которая помогала девочке", - рассказал информатор издания.

Инцидент произошел во время отдыха в горах Сьерра-Невады, расположенных вокруг озера Тахо в штате Калифорния. Шайло отдыхала там вместе с братьями, сестрами и матерью Анджелиной Джоли.

Как сообщал УНИАН, недавно Анджелина Джоли вспомнила об Украине в статье о насилии над женщинами.