Во время отдыха с матерью дочь Джоли и Питта сломала руку - СМИ
11:27, 10 января 2018Мир
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Шайло сломала руку во время катания на сноуборде. Сейчас с ней все в порядке, она выздоравливает.
Анджелина Джоли, Шайло и Захаре Джоли-Питт / REUTERS
11-летняя дочь разведенных звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта сломала руку во время катания на сноуборде. Об этом сообщает издание People.
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"Шайло сломала руку во время катания на сноуборде. Сейчас с ней все в порядке, она выздоравливает. Ее мама была очень любезна с командой, которая помогала девочке", - рассказал информатор издания.
Инцидент произошел во время отдыха в горах Сьерра-Невады, расположенных вокруг озера Тахо в штате Калифорния. Шайло отдыхала там вместе с братьями, сестрами и матерью Анджелиной Джоли.
Как сообщал УНИАН, недавно Анджелина Джоли вспомнила об Украине в статье о насилии над женщинами.
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