Анджелина Джоли вспомнила об Украине в статье о насилии над женщинами

Популярная американская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли написала статью для The Guardian о насилии над женщинами, в частности во время военных действий. В своей статье Джоли упомянула об Украине.

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"Несмотря на то, что насилие запрещено международным законом, оно по-прежнему используется как тактическое мероприятие в военных конфликтах от Мьянмы до Украины. Это и групповое изнасилование, и сексуальное рабство, и расовая дискриминация, и терроризм. Женщине в зоне боевых действий находиться гораздо опаснее, чем солдатам. Прекращение насилия по признаку пола является жизненно важным вопросом мира и справедливости ", - подчеркнула знаменитость.

Как сообщал УНИАН, ежегодно в Украине от домашнего насилия погибают 600 женщин.